La Chine s'oppose fermement à la vente d'armes américaines à Taiwan, a indiqué lundi le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, Wu Qian, lors d'une conférence de presse.



« La ferme opposition de la Chine à la vente d'armes américaines à Taiwan est depuis toujours claire et cohérente », a souligné M. Wu, relevant que "Taiwan fait partie de la Chine. Le principe d'une seule Chine est le fondement politique des relations sino-américaines".



La Chine exhorte les Etats-Unis à respecter le principe d'une seule Chine et ceux des trois communiqués conjoints sino-américains et à cesser toute forme de contacts militaires avec Taiwan, y compris la vente d'armes, a-t-il ajouté.



Et d’affirmer que la Chine prendra toutes les mesures requises pour défendre la souveraineté et la sécurité nationales.