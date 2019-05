La Chine réplique aux USA et impose à son tour des droits de douane

Pékin a annoncé lundi qu'elle augmenterait à partir du 1er juin ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importations annuelles, en représailles aux mesures de Donald Trump.



Les tarifs douaniers seront relevés à 10 %, 20 %, voire jusqu'à 25 % sur un ensemble de marchandises américaines déjà taxées, a annoncé le Bureau de la Commission tarifaire du gouvernement sur son site internet. Donald Trump avait conseillé un peu plus tôt à la Chine de ne pas prendre de mesure en réponse à ses décisions.



Le président américain a fait passer vendredi de 10 % à 25 % les droits de douane sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars. Le locataire de la Maison-Blanche a également ordonné le lancement d'une procédure pour imposer des tarifs douaniers sur les quelque 300 milliards de dollars d'importations restantes, promettant ainsi de viser l'ensemble des produits venus de Chine commercialisés aux États-Unis.



Pékin avait promis à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il prendrait de « nécessaires mesures de représailles ». « La Chine ne cédera jamais à aucune pression extérieure. Nous avons la détermination et la capacité de défendre nos droits et intérêts légitimes », a encore martelé lundi Geng Shuang, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.