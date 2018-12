La Chine lance six satellites destinés à la recherche de l'environnement atmosphérique

La Chine a lancé samedi avec succès six satellites destinés à la recherche de l'environnement atmosphérique et un satellite d'essai de transmission.



Ces satellites ont été transportés, à 16h00, par une fusée porteuse Longue Marche-2D depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine.



Les six satellites Yunhai-2 seront utilisés pour l'étude de l'environnement atmosphérique, le contrôle de l'environnement spatial, la prévention et la réduction des catastrophes, et la réalisation des expériences scientifiques.