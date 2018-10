La Chine et la France lancent un satellite d'observation océanique

Cette mission permettra aux scientifiques d'étudier simultanément, pour la première fois, les vents et les vagues à la surface des océans.



Le satellite CFOSat, à bord d'une fusée porteuse Longue Marche-2C, a décollé à 8h43 du Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, et est entré en orbite à 520 km au-dessus de la Terre.



Développé conjointement par l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC) et l'Agence spatiale française, le satellite effectuera des observations 24 heures sur 24 du spectre d'ondes au niveau mondial, de la hauteur effective des vagues et des champs de vent à la surface des océans, a précisé l'ANEC.