La Californie devient le plus grand marché américain du cannabis

En adoptant une proposition l'année dernière, la Californie est devenue l'un des huit Etats américains en plus du District de Columbia où la marijuana est légale.



L'Etat le plus peuplé d'Amérique, avec près de 40 millions d'habitants, autorise la vente du cannabis aux adultes âgés de plus de 21 ans. De même, les particuliers peuvent cultiver jusqu'à six plantes et posséder jusqu'à une once de cette drogue.



Mais seulement quelque 90 entreprises ont reçu des licences de l'État pour ouvrir le jour de l'an. Elles sont concentrées à San Diego, Santa Cruz, dans la région de la baie de San Francisco et dans la région de Palm Springs.



Devant les quelque magasins ouverts, d'énormes files d'attente se formaient dès le premier jour de la légalisation. L'attente pour acheter de l'herbe récréative s'est étendue à 40 minutes chez un détaillant à San Diego.



Los Angeles et San Francisco sont parmi les nombreuses villes où le produit n'est pas disponible tout de suite parce que les règlements locaux n'ont pas été approuvés à temps pour permettre la délivrance des licences municipales nécessaires pour obtenir des permis d'état.



D'autres villes, comme Fresno, Bakersfield et Riverside ont, pour leur part, adopté des lois interdisant la vente récréative du cannabis.



Mardi, le "Bureau of Cannabis Control" de Californie a indiqué qu'il continuait d'examiner les demandes et d'approuver les licences.



La légalisation du cannabis à usage récréatif devrait rapporter à l'Etat près d'un milliard de dollars de recettes fiscales par an dans quelques années.



La Californie avait interdit la marijuana en 1913. La première tentative en 1972 d'abroger cette loi par l'initiative des électeurs a échoué, mais trois ans plus tard, la possession de moins d'une once a été rétrogradée de crime en délit.



En 1996, malgré les objections des forces de l'ordre, du président Clinton et de trois anciens présidents, les électeurs californiens ont approuvé la marijuana à des fins médicinales.



Aujourd'hui, 29 États ont adopté des lois sur la marijuana médicale. En 2012, le Colorado et Washington sont devenus les premiers États à légaliser la marijuana récréative. Depuis lors, cinq autres États ont adopté des lois sur la marijuana récréative, y compris le Massachusetts, où les ventes au détail devraient commencer en Juillet.