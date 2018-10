La CGEM pour une approche participative avec les entreprises allemandes ciblant le continent africain (Mezouar)

Une coopération tripartite Maroc-Afrique-Allemagne est très souhaitable, au vu notamment de l’expérience considérable et reconnue accumulée par le Royaume dans le continent africain, a-t-il ajouté mardi soir à Berlin, en marge du sommet sur l'investissement en Afrique tenu sous la présidence de la chancelière allemande Angela Merkel, dans le cadre de l'initiative du G20 "Compact with Africa".



M. Mezouar a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, qu’il a tenu à cette occasion des réunions avec des représentants du patronat en Allemagne au cours desquelles il a été convenu du lancement d’initiatives conjointes visant à consolider les relations bilatérales dans le domaine des affaires et à développer des projets conjoints sur le plan international.



Il a salué l’initiative du G20 "Compact with Africa", affirmant l’adhésion de la CGEM à la promotion du partenariat avec le secteur privé allemand dans le but de mettre en œuvre des projets concerts à même de permettre au Maroc de bénéficier des investissements allemands directs.



L’annonce par la chancelière allemande Angela Merkel, lors de ce sommet, de la création d’un fonds d’investissement doté d’un milliard d’euros d’appui aux PME constitue une motivation et une preuve du pragmatisme du gouvernement fédéral et du secteur privé allemands, a poursuivi le président de la CGEM.



"Nous veilleront à ce que le Maroc puisse bénéficier de cette incitative et que la philosophie des projets qui seront développés dans ce cadre soit adaptée à la vision du Roi Mohammed VI", a dit M. Mezouar à ce sujet.



Le Maroc a été représenté à ce sommet par une délégation conduite par le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, et formée, du ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, ainsi que de Salaheddine Mezouar et Ali Zerouali, respectivement président de la CGEM et directeur à l'Agence marocaine des énergies renouvelables (Masen).



L’Initiative du G20 "Compact with Africa", lancée par l'Allemagne lors de sa présidence du G20, vise à promouvoir les investissements privés notamment dans les infrastructures pour le développement économique durable de l'Afrique et la création d'emplois pour les jeunes.



Elle a également pour objectifs d'accompagner les pays africains dans la mise en place d'un cadre favorable aux affaires et dans le développement du secteur financier, en partenariat avec le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD).



Onze pays africains ont adhéré à cette initiative, à savoir le Maroc, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.