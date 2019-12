La CGEM et la Chambre générale de commerce de Hong Kong renforcent leur coopération

Un mémorandum d'entente a été signé, mardi à Casablanca, entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre générale de Commerce de Hong Kong (HKGCC) en vue de promouvoir les relations de coopération commerciale, technique et économique entre le Maroc et Hong Kong.



Signé par le président de la commission Asie de la CGEM, Karim Amor, et le président de la commission Asie-Afrique de la HKGCC, Behzad Mirzaei, ce mémorandum vise à officialiser un processus de coopération et de compréhension entre les deux parties pour faciliter la relation de travail afin d'aider les deux organisations à atteindre leurs objectifs.



La CGEM et la HKGCC conviennent, ainsi, d'offrir une assistance mutuelle pour promouvoir la compréhension générale du marché et de la situation des investissements dans leurs domaines respectifs et d'organiser diverses activités en vue de promouvoir les opportunités commerciales au Maroc et à Hong Kong.



Ce protocole prévoit également l'échange régulier d'informations et de publications et le partage d'informations économiques et commerciales, ainsi que l'organisation de visites dans le but de renforcer la coopération mutuelle, de promouvoir les activités des deux parties et de résoudre les problèmes d'intérêt commun.



Dans une déclaration à la MAP, M. Amor a précisé que cette visite a pour objectif de nouer des relations avec le Hub que constitue Hong Kong au niveau de la région Asie, invitant les investisseurs asiatiques à explorer les opportunités d'affaires qu'offre le Maroc.



M. Amor a, toutefois, mis l'accent sur la nécessité d'inscrire ces investissements dans une perspective à long terme tout en optant pour des co-investissements et des co-partenariats gagnant-gagnant.



De son côté, M. Mirzaei a indiqué que le Maroc, de par son positionnement géostratégique ainsi que ses infrastructures et son système bancaire, constitue une porte d'entrée vers l'Afrique ainsi que vers le Moyen-Orient.



"Nous sommes impatients de rencontrer nos nouveaux amis et de construire de nouveaux partenariats", a-t-il ajouté, qualifiant cette visite d'un début pour une collaboration fructueuse entre le Maroc et Hong Kong.



Lors de cette rencontre, les représentants de la délégation ont émis le souhait de promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Maroc et Hong Kong, dans les différents domaines, notamment, les technologies d'information et de communication, l'hôtellerie, le textile, les mines, la pêche, l'agriculture, l'informatique et l'industrie.



Fondé en 1861, le HKGCC constitue la plus ancienne et la plus grande organisation d’affaires à Hong Kong et représente les intérêts du monde des affaires de Hong Kong.