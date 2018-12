La CFCIM et Officium Maroc signent à Casablanca une convention de partenariat

La signature de cette convention s’inscrit dans la continuité des partenariats que le Kluster CFCIM, programme d’appui aux startups, a engagés depuis son lancement en 2017 par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM).



A travers ce partenariat, les startups finalistes du programme bénéficieront d’une formation à l'entrepreneuriat qui comprendra plusieurs modules sur les compétences techniques nécessaires à la création, à la gestion et au développement d'une entreprise.



Cette signature implique un certain nombre d’actions pour chacune des parties, qui vont travailler conjointement pour bien identifier les besoins en formation de chaque entrepreneur, pour leur proposer des formations adéquates et enfin pour les accompagner dans le développement de leur startup et la promotion de leur marque personnelle, aussi appelée ‘’ personal branding’’.



'’Nous aspirions à développer une collaboration avec un partenaire qui était apte à concevoir un parcours de formation entrepreneurial ''sur mesure''. Officium Maroc s’est proposé pour mener cette mission et présenter un cycle de formation propre au programme Kluster CFCIM ‘’, a expliqué Jérôme Mouthon, Président du Kluster CFCIM.



Pour sa part, Reda TALEB, Co-Fondateur d’Officium Maroc a indiqué que ‘’nous sommes honorés de contribuer au programme Kluster à travers le partenariat signé avec la CFCIM, un programme qui apporte aujourd’hui à ses startups un mentoring personnalisé, un suivi individualisé et une émulation collective’’.



De son côté, Omar Benaicha, vice-président du Kluster CFCIM, a expliqué que ‘’le Kluster CFCIM s’inscrit dans la continuité de sa mission sociétale en s’engageant en faveur de la communauté et dans sa volonté de developper un vrai savoir-faire en matière de formation et d’accompagnement des entrepreneurs au Maro’’.



Le programme Kluster CFCIM vise à offrir aux startups sélectionnées notamment un mentoring, un hébergement, et du networking, mais aussi l’adhésion gratuite pendant 2 ans à la CFCIM incluant l’accès privilégié à certains services proposés par la Chambre, dont le Club des Business Angels.



Le Kluster CFCIM a signé deux partenariats stratégiques avec la BMCI et Orange Maroc en début d’année.



Forte, notamment, de près de 4 000 entreprises adhérentes françaises et marocaines, la CFCIM est la plus importante des 123 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI).