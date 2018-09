La Bulgarie apprécie "les efforts sérieux" du Maroc pour trouver une solution durable à la question du Sahara

Dans un communiqué publié à Sofia, le ministère bulgare des Affaires étrangères souligne que la Bulgarie "soutient la recherche d'une solution durable et équitable" à ce conflit régional par la voie des négociations sous les auspices de l'ONU et conformément aux Résolutions du Conseil de sécurité.



"Nous encourageons les parties au conflit à davantage de coopération" pour réaliser des progrès dans le processus politique, ajoute la même source, saluant les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies et son Envoyé personnel, Horst Kohler.



Cette déclaration intervient suite aux entretiens de la vice-Première ministre bulgare chargée de la Réforme de la justice et ministre des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, en visite officielle en Bulgarie.



La visite de M. Bourita à Sofia est la dernière étape d'une tournée entamée, mardi, dans la région des Balkans avec pour objectif de s’ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen.



M. Bourita s’est rendu successivement dans le cadre de cette tournée de trois jours à Belgrade (Serbie), à Bucarest (Roumanie) et à Sofia en Bulgarie.