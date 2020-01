La Bourse de Casablanca démarre dans le rouge

La Bourse de Casablanca a démarré la semaine dans le rouge, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, cédant respectivement 0,22% et 0,23%.



Aux premiers échanges, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, reculait à 12.127,82 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se situait à 9.883,60 points.



Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,05% pour s'établir à 10.846,04 points tandis que le FTSE Morocco All-Liquid s'est replié de 0,27% à 10.458,21 points. L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" affichait 945,94 points lâchant 0,30%.



Aux valeurs, Snep (-1,47%) signait la plus forte baisse du Masi, suivie par Jet Contractors (-1,46%) et Disway (-1,25%).



A la hausse, Douja Prom Addoha (+6,63%), Sonasid (+4,80%) et Cartier Saada (+4,43%) évoluaient dans le vert en ce début de matinée.



Vendredi, la Bourse de Casablanca a terminé dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex gagnant respectivement 0,36% et 0,37%.