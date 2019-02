La Belgique pour le lancement de nouvelles lignes aériennes avec le Maroc

Le ministre président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort a souligné, mercredi à Rabat, l'importance d'amorcer un dialogue entre les responsables du secteur du transport aérien au Maroc et en Belgique, afin de lancer des lignes aériennes supplémentaires entre les deux pays.



Lors d''entretiens avec le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, M. Vervoort a insisté sur la nécessité de renforcer le transport aérien, à travers la mise en place des vols low cost entre les deux pays, notamment pendant les vacances.



Le responsable belge a, également, mis l’accent sur l’importance de soutenir les efforts déployés par le Maroc en matière de promotion du tourisme, pour se positionner dans le marché belge et mettre l’accent sur les atouts et les potentialités touristiques de la destination Maroc, à travers l'organisation des rencontres culturelles mettant en avant le patrimoine civilisationnel, culturel et humain du Royaume, indique un communiqué du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale.



Pour sa part, M. Sajid a indiqué que le Maroc continue à soutenir et à consolider les relations bilatérales dans les domaines du tourisme, de la formation et du transport aérien, soulignant la nécessité de renforcer le trafic aérien entre les deux pays, tout en se félicitant du niveau des relations d'amitié et de coopération distinguées unissant le Maroc et la Belgique.



De même, il a fait savoir que le Maroc ambitionne de renforcer cette relation, compte tenu des liens historiques unissant les deux pays et de la présence d'une importante communauté marocaine en Belgique.



Les deux parties ont, en outre, convenu de poursuivre la coordination en vue de programmer des rencontres entre les responsables au niveau du ministère et de la région et les professionnels marocains et belges dans le secteur du tourisme et du transport aérien, l’objectif étant de renforcer la liaison et le trafic touristique entre les deux pays.