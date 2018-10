La 9è édition des courses internationales de 10 km et 20 km de Marrakech : Nette domination marocaine

La course de 20 km, très disputée entre les athlètes marocains et kényans, est revenue au coureur marocain, Abderrahmane Kachir, qui a parcouru l’épreuve en 58mn :59sec, la deuxième fois d’affilée qu’il remporte cette épreuve, battant ainsi le record de cette course internationale.



La deuxième place est revenue à l’athlète kényan Rhonzas Lokitam Kilimo, qui a couru la course en 59mn :19sec.



Chez les Dames, c’est l’athlète bahreïni, Damaris Muthee Mutua, qui a remporté la course en 1h :08mn : 28sec.



S’agissant de la course de 10 km, les Marocains ont dominé. Ainsi, avec un chrono de 0: 30mn :22sec, l’athlète Jamal Hitrane, s’est classé premier au classement final.



Chez les dames, c’est l’athlète marocaine Chaimae Jad qui a remporté l’épreuve en 35mn :46sec.



Dans une déclaration à la MAP, Abderrahmane Kachir, a souligné qu’il a remporté la première position avec un excellent chrono, indiquant qu’il a pris l’initiative de distancer les autres athlètes marocains tels que Mourad Maroufit et Al Jazouli en plus des athlètes kényans et éthiopiens.



Grâce au rythme que j’ai imposé, j’ai pu remporter cette course, a-t-il ajouté.



Dans une déclaration similaire, l’athlète Jamal Hitrane s’est dit très heureux de remporter cette course internationale, relevant que sa participation s’inscrit dans le cadre de ses préparations aux échéances internationales, dont le Championnat du monde de cross-country.



Organisée par l’association du Grand Atlas en partenariat avec Rahal Events, cette manifestation sportive a connu la participation de 2.000 athlètes du Maroc et de l’étranger.



Voici les résultats des ces deux courses :



Course 20 km Hommes



1.Abderrahmane Kachir (0 :58 :59)



2.Rhonzas Lokitam Kilimo (Kenya) (0 :59 :19)



3.Mourad Maroufit (0 :59 :31)



Course 20 km Dames



1.Damaris Muthee Mutua (Bahreïn) (1 :08 :28)



2. Buzunush Getachew Gudeta (Ethiopie) (1 :08 :59)



3.Rkia El Moukim (Maroc) (01 :09 :50)



4.Kaltoum Bouaasriya (Maroc) (01 :10 :02)



Course 10 km Hommes



1.Hitrane Jamal (Maroc) (0 :30 :22)



2. Oualid Outolba (0 :30 :24)



3. Aichi Abdelali (0 :30 :25)



Course 10 km Dames



1.Chaimae Jad (Maroc) (0 :35 :46)



2.Ghizlane Asmae (Maroc) (0 :35 :46)



3. Saoud Oumaima (Maroc) (0 :36 :12)