La 90e cérémonie des Oscars, placée sous le signe du changement, a débuté

Dès les premières minutes, le présentateur de la soirée, Jimmy Kimmel, a consacré un long passage de son monologue au scandale Harvey Weinstein et aux mouvements #MeToo et Time's Up qui en sont nés.



L'incertitude demeurait en début de soirée quant à l'identité du vainqueur de l'Oscar du meilleur film. "La Forme de l'eau" et "3 Billboards" semblaient tenir la corde, suivis par la révélation "Get Out".



Sam Rockwell a emporté l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa prestation dans "3 Billboards".



Jimmy Kimmel, qui présentait déjà l'émission l'an dernier, a rappelé l'incident mémorable de la fin de la cérémonie 2017, qui avait vu les acteurs Warren Beatty et Faye Dunaway annoncer "La La Land" comme meilleur film alors que le lauréat était en réalité "Moonlight".



L'animateur a effectué une transition vers l'affaire Weinstein en plaisantant sur la statuette dorée baptisée Oscar. "Oscar est l'homme le plus respecté et aimé à Hollywood. Et il y a une bonne raison: regardez-le. Il garde ses mains en vue, ne dit jamais un mot grossier et le plus important, pas de pénis du tout."



"Ce qui est arrivé à Harvey (Weinstein) et à d'autres aurait dû arriver depuis longtemps", a déclaré Jimmy Kimmel, sur la chaîne ABC, qui retransmet les Oscars aux Etats-Unis.



"Nous ne pouvons plus laisser les mauvais comportements rester impunis", a-t-il professé. "Le monde nous observe. Nous devons donner l'exemple."



Si Hollywood parvient à se débarrasser du harcèlement sexuel, "les femmes auront seulement à y faire face le reste du temps et dans tous les autres endroits où elles iront", a plaisanté l'animateur.



Malgré les remous des six derniers mois à Hollywood, Jimmy Kimmel a assuré que c'était "une soirée pour le positivisme", pour rendre hommage à "un groupe de films remarquables et inspirants, qui ont tous été écrasés par +Black Panther+ ce week-end".



Le film de super-héros a franchi ce week-end la barre des 500 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et pourrait dépasser prochainement le meilleur score de l'histoire pour ce genre, aujourd'hui détenu par "Avengers" avec 623 millions de dollars.



Il s'agit du premier film de l'univers cinématographique Marvel dont le héros est noir.



"Je me souviens d'une époque où les grands studios ne croyaient pas qu'une femme ou une personne issue d'une minorité pouvait avoir le premier rôle d'un film de super-héros", a expliqué Jimmy Kimmel, en référence à "Black Panther" mais aussi à "Wonder Woman", immense succès au box-office en 2017.



"La raison pour laquelle je m'en souviens, c'est parce que c'était en mars de l'an dernier", a-t-il ironisé.





