La 8è édition du Marrakech du rire, du 20 au 24 juin

Organisé dans différents lieux de la ville ocre, dont le Théâtre Royal, le Colisée, l’Institut Français, la place Jemaa El Fna et le mythique Palais Badii, le Marrakech du rire 2018 accueillera une pléiade d'artistes humoristes, chanteurs et danseurs, indique un communiqué des organisateurs, soulignant qu'avec "les plus grandes stars de l'humour et des invités incontournables, ce nouveau volet s’annonce… encore plus fort !".



Afin d’accéder aux spectacles et rendez-vous du festival, les organisateurs invitent le public à se rendre sur les différents points de ventes des billets en ligne (www.marrakechdurire.com et www.ticketshow.ma), faisant savoir que "pour les retardataires", un point de vente sera ouvert lors du festival au sein du Théâtre Royal de Marrakech.



Les phénomènes D’Jal et Abdelkader Secteur seront présents avec leurs nouveaux spectacles, mais aussi Eric Antoine, Amou Tati et Akim Omiri, précise-t-on, ajoutant que "la crème des humoristes africains francophones portera elle aussi très haut les couleurs de l’humour camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoirien à l’occasion du Gala Afrika, sans oublier le Gala Arabophone qui réunira les humoristes les plus prisés du Maroc et qui sera retransmis en direct sur la place Jemaa El Fna".



En clôture, le célèbre gala animé par l’incontournable Jamel Debbouze sera également retransmis à travers le monde sur les chaînes de télévision M6, TV5 Monde et 2M TV.



"Les gens talentueux qui font rire, c a ne se trouve pas facilement. Cette année, on est su r de nous, sûr d’avoir trouve des gens qui vous feront rire", a déclaré Jamel Debbouze en commentant l’affiche du Marrakech du Rire 2018, rapporte la même source.



De nombreux invités prestigieux participeront à la manifestation, qui réunit 90.000 festivaliers, 8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et 70 millions de téléspectateurs touchés dans le monde grâce aux multidiffusions. Selon les organisateurs, le Marrakech du Rire reste le premier festival d'humour francophone, soulignant qu'"avec 700 personnes mobilisées pour son organisation, l’édition 2018 tiendra sa promesse: faire de la ville ocre la capitale mondiale de l’humour".