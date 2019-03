La 5-ème session annuelle du Forum Crans Montana clôture ses travaux à Dakhla

Après quatre jours de rencontres, de sessions plénières et d’événements et activités parallèles, cette nouvelle édition du Forum, la cinquième consécutive dans la perle du sud du Royaume, a répondu à toutes les attentes avec la participation d’une centaine de personnalités de haut niveau ayant débattu de manière approfondie sur les soucis, les préoccupations mais aussi les ambitions d’une jeunesse africaine de plus en plus exigeante.



Tenue sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cette grand-messe a été marquée par la participation et la contribution précieuse de personnalités influentes comme le vice-président de la République du Guatemala, M. Jafeth Cabrera, la vice-présidente libérienne, Jewel Taylor, l'ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, le Premier ministre d'Haïti, Jean-Henry Céant, la première dame de la Gambie, Mme Fatoumata Bah Barrow, la vice-présidente de la Gambie, Mme Isatou Touray, la première dame de Guinée, Hadja Conde Djéné Kaba, le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, Alfonso Nsue Mokuy, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Ngon Baba, et le président du parlement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lo.



Comme en témoigne le thème choisi pour cette année, "Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse", cette édition a donné la parole à la jeunesse africaine. Une Déclaration de jeunes leaders africains a couronné la première journée des travaux de ce Forum qui a notamment appelé à l'autonomisation économique et à l’inclusion sociale de la jeunesse africaine pour faire face aux différentes formes de radicalisation dans la société et la montée de l'extrême droite radicale et aux fléaux de la violence et du terrorisme.



Les représentants de conseils nationaux de la jeunesse, entrepreneurs et jeunes leaders de différents horizons ont également préconisé la promotion de la création d’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes, l’implication de ces derniers dans les projets et programmes de développement et la mise en place de fonds d’autonomisation des jeunes dans les différents pays du continent.



Par ailleurs, ils se sont félicités de l’organisation de ce forum, exprimant leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour ses efforts et son soutien, ainsi qu’au Royaume pour s’être engagé à approfondir la discussion sur la question de la jeunesse.



À l’instar des précédentes éditions, cet événement a donné également une place de choix à d’autres thématiques aussi diverses que la sécurité énergétique, les exigences environnementales, l'économie numérique, la santé publique, l'agriculture durable, la promotion de l’entrepreneuriat et le leadership féminin.



Espace de dialogue, de débat et de réflexion, le Forum Crans Montana de Dakhla aura tenu toutes ses promesses, en apportant encore une fois une contribution significative aux débats panafricains sur le développement, l'intégration régionale et la coopération sud-sud.