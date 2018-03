La 35è session du conseil des ministres arabes de l'Intérieur, les 7 et 8 mars à Alger

Selon le conseil des ministres arabes de l’Intérieur, cette réunion, qui se tiendra en présence des délégations représentant notamment l’Interpol et l’Union du Maghreb arabe, examinera plusieurs questions liées à la coopération sécuritaire interarabe face aux défis sécuritaires ainsi que le rapport du secrétariat sur les activités menées depuis la précédente session, tenue en Tunisie.



Lors de cette session à laquelle prendront part également des représentants du bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies, de l’université arabe Nayef des sciences sécuritaires et de l’Union sportive arabe de la police, les ministres arabes auront à se pencher sur le projet de stratégie arabe de sécurité routière et la mise en oeuvre d’un plan d’action en matière de sécurité intellectuelle.



Cette session sera sanctionnée par plusieurs décisions et recommandations de nature à contribuer à l’unification des visions arabes concernant les différentes questions sécuritaires.



Le conseil des ministres arabes de l’intérieur a pour mission de développer et consolider la coopération et la conjugaison des efforts entre les pays arabes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.