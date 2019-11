La 2è Conférence ministérielle annuelle AAA, les 4 et 5 novembre à Benguérir

Cette conférence d'envergure internationale réunira les ministres et représentants de gouvernements africains, d'institutions financières internationales (Banque Mondiale, FAO, BAD), de donateurs, du secteur privé, d’universités et de scientifiques.



L'Initiative AAA vise à apporter une réponse innovante et concrète aux défis posés par le changement climatique en Afrique, en mobilisant les connaissances internationales et les ressources intellectuelles et financières.



La première journée de la Conférence, organisée, cette année, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique et le groupe OCP, sera consacrée aux débats des experts et scientifiques internationaux de premier plan autour des problèmes de sécurité alimentaire posés par le changement climatique en Afrique, ainsi qu'à une table ronde des donateurs qui examinera la mobilisation de fonds financiers, tandis que lors de la seconde journée, les ministres africains de l'agriculture se réuniront pour donner leur avis sur la vision et les axes stratégiques de l'Initiative AAA.



Lancée au Maroc en 2016 pendant la COP22, l’Initiative AAA est née avec la conscience qu’en Afrique, les questions liées à l’adaptation au changement climatique et au monde agricole ne sont guère prises en compte dans les négociations internationales et l’allocation de fonds. Dans la Déclaration de Marrakech, les participants ont alors unanimement déclaré leur engagement à soutenir l'Initiative AAA, visant à aider l'agriculture africaine à s'adapter au changement climatique.



Plusieurs étapes ont été franchies avec succès pour donner plus de visibilité à l’Initiative, aider les pays africains à mettre en œuvre leurs contributions nationales et renforcer les capacités des décideurs africains et des porteurs de projets.



Depuis janvier 2019, l’Initiative AAA est gérée par une Fondation, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI. Elle a pour objectifs d’accompagner ladite Initiative, mais également de fournir une assistance, conseils et renforcement des capacités aux décideurs, institutions locales, porteurs de projets et agriculteurs en Afrique.



La Fondation contribue à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs vulnérables, à la sécurité alimentaire et à la promotion de l’emploi dans les zones rurales, en encourageant les pratiques d’adaptation au changement climatique et en orientant les flux financiers vers les agriculteurs les plus vulnérables.



La Conférence annuelle des ministres AAA est désormais inscrite dans les statuts de la Fondation AAA, en tant qu’organe consultatif chargé d’identifier les programmes d’action nécessaires pour parvenir à l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques.



L’initiative AAA bénéficie du soutien actif de la CCNUCC, de la FAO et de 33 pays africains, à savoir le Maroc, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap Vert, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Ethiopie, le Gabon, la Gambie, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Côte d'Ivoire, le Lesotho, le Madagascar, le Mali, le Malawi, les Iles Maurice, la Mauritanie, le Nigéria, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Eswatinie (anciennement Swaziland), la Tanzanie, le Togo et la Zambie.



Parmi les 10 pays les plus menacés par le réchauffement de la planète, 6 se trouvent en Afrique, alors que le Continent n'émet que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et possède 65% des terres arables du globe.