La 14ème RHN Maroc-France s’ouvre jeudi avec une réunion trilatérale Benchaâboune-Elalamy-Le Maire

La réunion trilatérale des ministres de l’Economie et des Finances, et de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Benchaâboune, Moulay Hafid Elalamy et Bruno Le Maire, jeudi matin à Paris, doit donner le coup d’envoi de la 14ème Rencontre de Haut Niveau (RHN) France-Maroc, présidée par les deux chefs de gouvernement, Edouard Philippe et Saâdeddine El Othmani.



Cette réunion entre les trois ministres sera l’un des moments forts de la journée. Elle intervient après les déclarations du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur un rapatriement ou une relocalisation en France des activités des industries automobiles françaises basées à l’étranger, notamment au Maroc.



Cette sortie a suscité des réactions consternées et une vive réponse du ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy.

« Il ne faut pas croire que l’on se contente de serrer des boulons de voitures, comme le prétendent certains. Non Messieurs, nos usines fabriquent des voitures avec toutes leurs composantes de A à Z et je vous invite à visiter les usines de Tanger, Kenitra et Nouaceur pour découvrir le génie marocain », a-t-il réagi devant le parlement.



Quant au Sénateur Christian Cambon, il a appelé Bruno Le Maire à s’occuper plutôt des entreprises françaises présentes en grand nombre en Asie que du Maroc. «"Si le ministre a le droit d'exprimer ce point de vue, la réalité économique est différente. Les modèles qui sont fabriqués au Maroc ne pourraient pas l'être en territoire français en raison du coût de production de ces modèles », a déclaré à Atlasinfo M. Cambon.



« La coopération franco-marocaine, c'est une coopération de colocalisation. Ensemble, nous partons vers d'autres marchés africains. Et pour cela, il faut que les entreprises françaises aient une base au Maroc » , a-t-il ajouté.



Autre dossier sensible, celui de la réalisation du tronçon TGV Agadir-Marrakech. La France, qui a largement contribué à la construction de la première ligne TGV reliant Casablanca à Tanger, a un sérieux concurrent. La Chine a en effet fait une offre compétitive.



Des entretiens bilatéraux précédent également la rencontre du Premier ministre M. El Otmani avec son homologue à Matignon, notamment ceux du ministre de la Justice, Mohammed Ben Abdelkader avec son homologue Nicole Beloubet, du Secrétaire général du gouvernement, Mohammed hajjoui avec le SGG français, Marc Guillaume, du ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi avec ses homologues Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) et Jean-Michel Blanquer (Education nationale), du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, avec Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, avec la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, et du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohcine Jazouli, avec son homologue Jean-Baptiste Lemoyne.



Rencontre bilatérale Philippe-El Otmani



A 11 heures, le Premier ministre fera son entrée à Matignon pour un entretien bilatéral avec son homologue français, Edouard Philippe, suivi d’une réunion plénière de la RHN avec les ministres français et marocains, ainsi que les deux ambassadeurs de France et du Maroc, Hélène Le Gal et Chakib Benmoussa.



Cet entretien bilatéral sera l’occasion pour les deux chefs de gouvernement de réaffirmer « le lien unique et particulier » entre la France et le Maroc, comme l’avait qualifié Edouard Philippe lors de la 13ème RHN à Rabat en novembre 2017.



« Le lien entre la France et le Maroc est un lien unique et particulier. Il a été marqué par l’histoire et façonné par les figures centrales de notre histoire commune », avait-il déclaré à Rabat, mettant l’accent sur « la force du partenariat qui unit la France et le Maroc » dans différents domaines politique, économique, sécuritaire, lutte contre le terrorisme, dérèglement climatique, gestion des flux migratoires, éducation, culture, sport, etc.



En matière économique, M. Philippe a rappelé que la force de ce partenariat se décline notamment dans les investissements dans les secteurs de l’aéronautique et de l’industrie automobile. « La relation entre la France et le Maroc dans le domaine économique est une relation mature, de long terme, entre deux partenaires qui se complètent, à l’exemple de Renault, Safran, PSA », a-t-il souligné.



A l’issue de la réunion plénière, des conventions seront signées. Suivront une conférence de presse des deux Premiers ministres et un déjeuner de travail.



La RHN se poursuivra dans l’après-midi de jeudi par le Forum économique, organisé par les patronats des deux pays, CGEM et Medef, à la Station F sous le thème « France-Maroc : Innovons ensemble pour un nouvel élan économique et social ».



Ce forum de haut niveau sera consacré aux communautés d'affaires française et marocaine et réunira plus de 300 chefs d'entreprises des deux pays, des membres des gouvernements français et marocain et des institutions animant la relation bilatérale. Nous échangerons sur le développement de coopérations sectorielles ambitieuses et sur la montée en gamme du secteur privé marocain.



La France et le Maroc ont des relations économiques privilégiées : la France est le 1er investisseur étranger (900 filiales) et le 2ème partenaire commercial du Maroc.