L1: Thierry Henry va s'engager trois ans à Monaco, selon L'Equipe

Henry, actuellement coach-adjoint de la sélection belge, "quittera la Belgique ce samedi pour rejoindre la Principauté, où son engagement pour trois ans sera officialisé", avance le journal. "Il sera présenté à la presse lundi".



La Belgique jouait vendredi soir contre la Suisse en Ligue des Nations (2-1). A la fin du match, Thierry Henry est resté un long moment sur la pelouse afin que les joueurs belges puissent venir le saluer, certains avec une certaine émotion, après leur tour d'honneur.



Sans annoncer le départ de son adjoint, le sélectionneur Roberto Martinez a rendu hommage au champion du monde français 1998: "Thierry a apporté toute son expérience, il a su se faire apprécier du groupe et quand il partira, il aura tout notre soutien."



"Thierry a le potentiel pour devenir un grand entraîneur, ce qu'il deviendra certainement rapidement. Aujourd'hui, la Belgique a réussi le meilleur résultat de son histoire en Coupe du monde (3e) et a bien progressé à tous les niveaux. Grâce entre autres à lui, cette équipe peut désormais revendiquer réellement ce statut de génération dorée", a ajouté Martinez.



18e de Ligue 1, Monaco a officialisé jeudi le départ de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim. Depuis plusieurs jours, le nom de Thierry Henry revient avec insistance pour lui succéder.



Agé de 41 ans, l'ancien attaquant vedette d'Arsenal et des Bleus souhaite clairement démarrer sa carrière d'entraîneur. Il avait d'ailleurs refusé une proposition de Bordeaux fin août.



En découvrant son nouveau métier à Monaco, il imiterait l'actuel sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, qui y avait fait ses premiers pas d'entraîneur de 2001 à 2005.



Henry à Monaco ? "C'est tout le mal que je lui souhaite. Titi a pris le temps de faire sa formation, il est à son aise avec la sélection belge. S'il l'avait cette opportunité... Il va falloir qu'il se lance à un moment ou un autre de toutes façons", a commenté Deschamps mercredi, à la veille du match nul des Bleus contre l'Islande (2-2).



Monaco n'a gagné qu'un match cette saison, lors de la 1re journée de Championnat à Nantes. L'équipe reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, et une série cauchemar de 10 matches sans victoire depuis le 11 août. Elle reprendra la compétition le 20 octobre, à Strasbourg pour la 10e journée de Ligue 1.