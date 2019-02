L1: Mbappé record, Amiens et Guingamp révigorés

Et un nouveau record pour Kylian Mbappé, un! L'attaquant prodige de 20 ans a réussi un doublé (69e, 89e) pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre, puis dépasser, la barre symbolique des 50 buts en Ligue 1, depuis Yannick Stopyra en 1982.



Avec 51 buts en 89 matches de Championnat, "Kyky" continue d'affoler les compteurs comme les défenses adverses. Dans sa foulée supersonique, le PSG a empoché un quatorzième succès sur quatorze au Parc, pour prendre une avance de 17 points sur son dauphin Lille.



Depuis qu'Edinson Cavani a rejoint Neymar à l'infirmerie début février, Mbappé a marqué un but sur chacun des quatre matches disputés. "Il joue beaucoup, peut-être un peu trop", a concédé son entraîneur Thomas Tuchel, qui a en tête le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, le 6 mars. Peut-être commencera-t-il sur le banc mardi contre Dijon en Coupe de France... jusqu'au prochain record.



L'attaquant d'Amiens Moussa Konaté n'a pas le C.V. de Mbappé, mais il est tout aussi important pour son équipe. Le Sénégalais a parfaitement lancé Serhou Guirassy pour le seul but (11e) de ce match crucial pour le maintien, contre des Niçois bien décevants (1-0).



Depuis que Konaté est redevenu titulaire, après quatre mois d'absence en raison d'une blessure, les Picards ont gagné deux de leurs trois derniers matches, pour s'échapper un peu de la zone rouge: les voilà avec 24 pts, quatre de plus que le barragiste Dijon, qui a perdu contre Saint-Etienne vendredi (1-0).



La lanterne rouge Guingamp a lui compté sur le coup de main inattendu... de Lucas Deaux. Le milieu breton a libéré le Roudourou dans le temps additionnel (90e+2), pour son deuxième but de la saison. Celui-ci vaut de l'or: en battant au bout du bout Angers (1-0), l'En-avant est revenu à deux unités des Bourguignons.