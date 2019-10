L'union des mosquées de France indignée par la transmission en direct du discours xénophobe d'Eric Zemmour par LCI

L’Union des Mosquées de France (UMF) a exprimé, mercredi "sa profonde indignation face à la diffusion par la chaîne d'information LCI du discours xénophobe et antimusulman, prononcé par Eric Zemmour" à la « convention de la droite » du 28 septembre 2019, soulignant que "la liberté d’expression n’est pas l’incitation à la haine."



"La transmission en direct de ce discours de plus de 30 minutes truffé d’appels, à peine déguisés, à la guerre civile et à la haine du musulman nous choquent profondément et nous laissent perplexes quant aux objectifs de sa diffusion par ce média", s'est indigné dans un communiqué le président de l'UMF, M. Mohammed Moussaoui.



"En effet, sous prétexte de la liberté d’expression, cet extrémiste bénéficie trop souvent de tribunes médiatiques sans contradicteurs, en violation totale des règles de déontologie et d'éthique", a déploré l'UMF, rappelant que le polémiste controversé Eric Zemmour a été condamné, le 17 septembre 2019, pour incitation à la haine religieuse et que cette condamnation "devait inciter tout média responsable à la précaution et à la retenue."



"Les musulmans de France ont été régulièrement appelés à "se désolidariser" des extrémistes se réclamant de l’islam, à clarifier leur position à leur égard et à condamner leur idéologie mortifère avec davantage de force. Aujourd’hui, les musulmans de France assistent à une banalisation des discours xénophobes et islamophobes par ceux-là même qui les somment constamment de se justifier", poursuit le communiqué.



L’Union des mosquées de France, "qui appelle les musulmans de France à faire confiance aux valeurs qui animent l’immense majorité de nos concitoyens au delà de leur conviction religieuse ou philosophique, appelle également à la solidarité de toutes les forces vives de notre pays pour dénoncer et faire taire toutes les idéologies extrémistes qui menacent l’unité et la cohésion de notre pays", a-t-on ajouté.



L’UMF s'est par ailleurs félicité de l'ouverture par le parquet de Paris d’une enquête sur les propos d’Eric Zemmour lors de la « convention de la droite », et a qualifié cette edécision salutaire afin que les injures publiques et irresponsables, l’incitation à la haine et à la discrimination ne soient pas banalisées ni impunies."



Le violent discours anti-immigration prononcé par Éric Zemmour a relancé en France un débat sur les limites à la liberté d'expression, notamment au sein des rédactions qui l'emploient.



Dans ce discours, prononcé samedi lors d'une réunion organisée par les proches de l'ex-députée d'extrême droite Marion Maréchal, petite-fille du fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen, le polémiste a fustigé l'"idéologie diversitaire" et la "guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel".



Il a également cité l'écrivain Renaud Camus, théoricien du "grand remplacement" de la population blanche et chrétienne par une population immigrée musulmane. Le suprémaciste blanc qui a tué en mars 51 personnes dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande s'était référé à cette thèse.



Chroniqueur au Figaro Magazine, Éric Zemmour intervient également le vendredi sur la radio RTL et présente l'émission "Zemmour et Naulleau" sur Paris Première. En outre, selon certains médias, la chaîne CNews souhaiterait le recruter pour une émission quotidienne.



Dans un éditorial, le quotidien Le Monde a exhorté mercredi les médias à cesser de considérer Éric Zemmour comme un "bon client".



"Il doit être traité pour ce qu’il est: un délinquant et un pyromane", s'est indigné le journal, estimant qu'en "diffusant sans le moindre recul un discours hostile à la démocratie et d'inspiration fasciste", LCI s'est rendue "complice d’une démarche politique anti-républicaine".



Une analyse partagée par l'historien Gérard Noiriel, qui vient de publier "Le Venin dans la plume. Edouard Drumont, Eric Zemmour et la part sombre de la République" (Ed. La Découverte), essai qui dresse une comparaison entre Eric Zemmour et le journaliste qui a popularisé l'antisémitisme en France au 19e siècle avec son livre "La France juive".