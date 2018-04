L’italien Airton Cozzolino remporte le premier prix de la 9ème édition du "Kitesurf world tour Morocco - Dakhla 2018"

La 9ème édition du championnat mondial "Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco - Dakhla 2018", organisée par l’association Lagon Dakhla et le Global Kitsurfing Association (GKA), sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine de Voile et le World Sailing Federation, a pris fin Dimanche 29 Avril, à Dakhla.



La cérémonie de clôture de ce championnat mondial, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a été marquée par la remise des trophées aux vainqueurs, en présence de Lamine Benomar, Wali de la région Dakhla Oued Eddahab, ainsi que toutes les autorités civiles et militaires, dans un cadre festif à la nouvelle unité touristique PK25 Dakhla Hotel.



Après 5 jours de rudes compétitions entre les 48 riders de différentes nationalités, c’est le l’italien Airton Cozzolino qui a réussi à remporter le premier prix de cette édition, suivi par l’australien Keahi de Aboitiz, le capverdien Mitu Monteiro et le brésilien Sebastien Ribeiro en 4ème position.



Du coté des dames, c’est la néerlandaise Jalou Langree qui a décroché la première place, suivi de près par la hawaïenne Moona Whyte, la portugaise Ines Correia et l’espagnole Carla Herrera Oria.



Durant la cérémonie, une exhibition de libre expression free style présenté par les riders a été également organisée dans le spot du lagon de Dakhla, offrant à l’audience un spectacle inédit révélant le potentiel de ce magnifique sport.



Lors de cette cérémonie, Mme Laila Ouachi et M. Idriss Senoussi, organisateurs du "Prince Moulay El Hassan GKA kitesurf World Tour Morocco - Dakhla 2018" ont annoncé la tenue de la 10 ème édition de ce championnat en 2019 à Dakhla, cet événement accueillera des sportifs des différentes disciplines des sports de glisse.



Le secrétaire général de l’association internationale de professionnels du kitesurf (Global Kitesports Association), Jorgen Vogt, ainsi que Mme Laila Ouachi, ont mis en avant le succès et la bonne organisation de cet édition, confirmant la satisfaction générale des participants et des organisateurs, et promettant de rééditer cet événement l'année prochaine avec le même éclat et la même énergie.



En parallèle de la compétition officielle, différentes activités ont été organisées au profit des jeunes et enfants de Dakhla sur la plage de Foum Labouir, notamment une opération de nettoyage de la plage et des sessions d’initiation au Kitesurf animées par les pro riders et les moniteurs spécialisés de l’association.



Cette année encore, L’association Lagon Dakhla, organisatrice du Prince Moulay EL Hassan GKA Kitesurf world tour, a réussi à confirmer le positionnement de la ville de Dakhla, comme une destination incontournable des sports de glisse, et l’inscription de l’événement sur les agendas des plus grands rendez vous de kitesurf au Monde.