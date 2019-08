L'international marocain M'barek Boussoufa rejoint le club qatari d'Al-Sailiya

L'international marocain M'barek Boussoufa a officiellement rejoint le club qatari d'Al-Sailiya pour les deux prochaines saisons du championnat qatari de football, dont le coup d'envoi sera donné ce mercredi.



Boussoufa, qui évoluait jusqu'ici au sein du club saoudien d'Al Chabab, est la cinquième recrue internationale d'Al-Siliya, qui s'est également attaché les services de l'Iranien Karim Ansary, du Sénégalais Kara Mbodj, de l'Algérien Nadhir Belhaj (recruté la saison dernière) et du Tunisien Bilal Assaidani, rapportent, mardi, des médias locaux.



Le milieu de terrain marocain a passé avec succès le test médical et s'est entraîné avec le groupe en prévision du match contre Al Khour, jeudi pour le compte de la première journée du championnat du Qatar.



Boussoufa, âgé de 35 ans, avait défendu les couleurs de plusieurs clubs, à l'instar de Gent et Anderlecht en Belgique, Anji Makhatchkala et Locomotiv Moscou en Russie, Al Jazeera aux Emirats arabes unis, Al Ittihad et Al Chabab en Arabie Saoudite.