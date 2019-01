L'international marocain Achraf Hakimi, meilleur jeune footballeur africain de l’année 2018

Hakimi, qui évolue au club allemand de Borussia Dortmund a reçu ce trophée à l'occasion de la CAF Awards 2018 qui se tiennent à Dakar, devant l'Ivoirien Franck Kessié (Milan AC, Italie) et le Nigerian Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre).



De son côté, le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa, a décroché le trophée Ydnekatchew Tessema du Président de la fédération de l'année.



Les CAF Awards se tiennent en présence du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, de son homologue du Liberia George Weah, du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, de plusieurs invités de marque et d’anciennes gloires et légendes du football africain.