L’intégrité territoriale du Maroc et sa stabilité, une “priorité stratégique” pour la Turquie

L’intégrité territoriale du Royaume et sa stabilité constituent une “priorité stratégique” pour la Turquie, a souligné, vendredi à Rabat, Ibrahim Kalin, émissaire du Président turc, Recep Tayyip Erdoğan, porteur d’un message au Roi Mohammed VI.



“Le Maroc, pays frère de la Turquie, revêt une importance capitale pour nous”, a affirmé M. Kalin, Conseiller et porte parole de la Présidence turque, qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita, le responsable turc a mis en avant les relations “historiques et solides” unissant les deux pays, faisant part de la volonté d’Ankara de renforcer davantage ses liens de coopération avec le Royaume dans tous les domaines, notamment économique, commercial et culturel.



“Nous oeuvrons pour intensifier nos actions communes en vue de hisser les relations bilatérales au niveau d’un véritable partenariat stratégique dans les années à venir”, a-t-il encore martelé.



A cette occasion, M. Kalin a formulé le souhait de tirer profit du potentiel et des opportunités offerts par les deux pays au service des intérêts communs et ce en droite ligne avec la vision des deux chefs d’Etat.