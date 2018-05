L'intégration de l’Islam en Europe, un phénomène sans précédant lié au contexte laïque et démocratique (académicien marocain)

S’exprimant lors d’une séance tenue à l’occasion du congrès mondial des communautés musulmanes, M. Hafidi qui réside en France, a indiqué que près de quinze millions de musulmans vivent aujourd'hui dans les principaux pays de l'Europe occidentale, ce qui fait de l'islam la plus importante minorité religieuse de la région.



La présence de l'Islam dans ces pays est la conséquence des flux migratoires de manière massive vers le continent européen au début de la décennie 1960, a-t-il expliqué, notant qu'avec l'arrêt officiel de l'immigration de travail en 1974, le processus d'enracinement de ces populations est devenu irréversible, lié à l'intensification des politiques de regroupement familial contribuant à recomposer et agrandir les familles à l'intérieur de l'espace européen.



Et d’ajouter que l'Islam n'est pas étranger à l'Europe et que de l'Andalousie à la période coloniale, les moments de rencontre n'ont pas manqués.



Le congrès mondial des communautés musulmanes, dont les travaux ont pris fin mercredi, a connu la participation de plus de 600 experts et chercheurs en religion représentants 150 pays dont le Maroc.



Ce conclave vise à renforcer les liens de coopération entre les communautés musulmanes à travers le monde, à préserver la paix spirituelle, à activer le diplomatie religieuse et à garantir le vivre ensemble.