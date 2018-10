L’intégrale de l'œuvre poétique Abdellatif Laabi dans une édition marocaine

Ceux et celles qui « pensent encore que la poésie peut apporter un surcroît de lumière » ont toutes les raisons de se réjouir. L’œuvre poétique intégrale du poète Abdellatif Laabi paraît au Maroc aux éditions « Sirocco ».



Pour cette belle entreprise littéraire, une vingtaine de recueils écrits entre 1965 et 2017 ont été rassemblés en deux volumes donnant à lire un Laabi révolté, turbulent, passionné, amoureux.



Du « Règne de barbarie » aux « Poèmes oraux » en passant par « Discours sur la colline arabe », « Le spleen de Casablanca » , « Le soleil se meurt » ou encore « Le principe d’incertitude » et tous les autres, l’œuvre de Laabi s’offre intégrale, complète, sans la moindre concession. Tous les déchirements, les turbulences, les tribulations du poète qui a rêvé de liberté et de démocratie pour son pays, sacrifiant 8 années de sa vie derrière les barreaux, sont offerts à la lecture. Des œuvres poétiques complètes qui sont aussi « des odes à la beauté, à l’amour, celui de la femme aimée », celui du continent humain »



Depuis 1985, Abdellatif Laabi vit en France. Pourtant, il n’a jamais vraiment accepté l’exil de son œuvre, paraissant éparpillée, dans sa terre natale. Les éditions « Sirocco » ont réparé ce qu’il a toujours considéré comme une injustice."La publication, au Maroc, de l’intégralité de mes œuvres poétiques m’apporte un vrai soulagement. J’ai ainsi le sentiment de réparer une forme d’injustice car, jusqu’à maintenant, la plupart des lecteurs marocains n’avaient accès que partiellement à ces œuvres".



Le fondateur de « Souffles », la revue fondatrice d’un mouvement culturel comme il n’en a plus existé au Maghreb, est récipiendaire, entre autres, du Prix Goncourt de la poésie. Il est traduit dans plusieurs langues.



Dans son édition marocaine, l’œuvre poétique complète d’Abdellatif Laabi va être présentée- en présence du poète- à la Bibliothèque nationale, à Rabat, le 11 octobre.



Les Casablancais ont, eux, rendez-vous avec Laabi lors d’une rencontre organisée par la librairie Livre-moi le mercredi 17 octobre.

Et c’est enfin à Oujda qu’Abdellatif Laâbi déposera ses livres du 18 au 21 octobre pour présenter son œuvre poétique au Salon maghrébin du livre.