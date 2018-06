L'initiative de paix américaine vouée à l'échec, affirme l'Autorité palestinienne

Nabil Abou Roudeina, porte-parole de l'Autorité palestinienne, a estimé que la tournée prévue cette semaine du conseiller de la Maison Blanche Jared Kushner et de Jason Greenblatt, l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient "ne donnera aucun résultat".



Jared Kushner et Jason Greenblatt doivent se rendre en Israël, en Egypte et en Arabie saoudite pour discuter du plan de paix américain et de la situation dans la bande de Gaza, ont rapporté les médias israéliens sans donner davantage de détails sur leur programme.



L'entreprise de paix entre Israël et les Palestiniens est enlisée depuis 2014. Donald Trump est arrivé au pouvoir avec la volonté proclamée de présider entre Israéliens et Palestiniens à l'accord diplomatique "ultime".



Mais une série de décisions, culminant le 6 décembre avec la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem le 14 mai, ont aliéné la direction palestinienne.



L'Autorité palestinienne a suspendu les contacts avec les officiels américains, rendant aléatoire une reprise de l'effort de paix.



"Sans le respect des résolutions des sommets arabes, et celles du Conseil de sécurité des Nations unies, le droit international, et surtout sans l'accord du peuple palestinien et l'approbation du président Mahmoud Abbas, (les efforts des Etats-Unis) seront voués à l'échec et ne feront que déstabiliser encore davantage la région et la pousser vers l'inconnu", a encore dit M. Abou Roudeina devant des journalistes.