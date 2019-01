L'inflation en France ralentit à 1,6% sur un an en décembre (Insee)

Sur un mois, les prix à la consommation devraient être stables, après un repli de 0,2% en novembre, a indiqué l'Institut national des statistiques, qui impute le ralentissement de l'inflation à la baisse des prix de l'énergie, dans le sillage de ceux du pétrole.



En revanche, les prix de l'alimentation ont continué à accélérer avec 2,5% d'augmentation sur un an en décembre, tandis que ceux des produits manufacturés sont en baisse de 0,5% et que ceux des services progressent de 0,9% sur la période, relève dans le détail l'Insee.



La hausse des prix à la consommation en décembre sur un an est différente de l'inflation moyenne pour l'année 2018, dont le chiffre n'a pas encore été communiqué.



En 2017, l'inflation s'était élevée à 1,0% en moyenne annuelle.



L'inflation dégrade le pouvoir d'achat, au centre des revendications du mouvement des "gilets jaunes", qui a perturbé l'économie française de la mi-novembre jusqu'avant les fêtes de fin d'année.



Face à la colère d'une partie de la population, le gouvernement a pris pour plus de 10 milliards d'euros de mesures de soutien au pouvoir d'achat, allant d'une revalorisation de la prime d'activité à l'annulation de la hausse de la CSG sur les retraites jusqu'à 2.000 euros, en passant par la défiscalisation des heures supplémentaires.



L'Insee indique encore que sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de référence pour les comparaisons européennes, "ralentirait nettement à +1,9 %, après +2,2 % en novembre. Sur un mois, il augmenterait de 0,1 %, après un repli de 0,2 % le mois précédent."



L'institut avertit enfin que ces chiffres provisoires "ne doivent pas être utilisés pour des revalorisations contractuelles" et que le chiffre définitif de l'évolution des prix à la consommation en décembre sera communiqué le 15 janvier.