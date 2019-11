L'industrie automobile est devenue le 1er secteur exportateur du Maroc (Elalamy)

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy, a souligné, jeudi à Madrid, que sous le leadership du Roi Mohammed VI, l’industrie automobile est devenue le 1er secteur exportateur du Maroc.



S’exprimant lors d’un Congrès sous le thème "Le Maroc, pôle de compétitivité pour l’industrie automobile" organisé par l’Agence marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Ambassade du Maroc à Madrid, en partenariat avec Auto-revista, M. Elalamy a ajouté que le Maroc ne ménagera aucun effort pour poursuivre l’accélération industrielle du secteur parce qu’il s’agit, selon le ministre, d’une "ambition nationale".



"La montée en gamme du secteur autour des écosystèmes Renault et PSA et de ceux des grands équipementiers de rang 1 est opérée et nous allons plus loin en intégrant la mobilité électrique et autonome", a relevé le ministre lors de ce congrès tenu en présence des principaux acteurs du secteur automobile en Espagne.



"Nous nous rapprochons aujourd'hui de nos partenaires de la péninsule ibérique pour développer une feuille de route commune pour mobiliser l'investissement pertinent, gagner des marchés ensemble, et partager la valeur ajoutée additionnelle générée", a-t-il enchaîné.



Ce congrès a été l’occasion de mettre en avant les nouvelles ambitions de montée en gamme du Maroc dans le secteur et les multiples opportunités d’investissement que le Royaume présente aujourd’hui.



L’Espagne est, pour la 6ème année consécutive, le 1er partenaire commercial du Maroc, aussi bien en termes d’exportations que d’importations. Les flux commerciaux entre le Maroc et l’Espagne ont dépassé les 12 MM€ en 2017. Selon les prévisions de l’Office des Changes, ils pourraient atteindre 24 MM€ à l'horizon 2025. Les investissements directs espagnols au Maroc sont de l’ordre de 2,2 MM de dirhams en moyenne, le Maroc étant la 1ère destination des IDE espagnols en Afrique.



L’Espagne est actuellement le 8ème producteur de voitures au niveau mondial. Son expertise dans le domaine est reconnue, notamment à travers l’activité de constructeurs espagnols de renommée mondiale.