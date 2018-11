L'inauguration de Kromberg & Schubert au Maroc va contribuer à la promotion de la vie économique à Kénitra (PDG)

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d'inauguration de la filiale de la firme allemande, située dans l'Atlantic Free Zone Kénitra, M. Kromberg a souligné que la mise en place de cette structure va contribuer au développement de la région et de son tissu industriel, notamment en générant des emplois.



Le président de l'équipementier allemand a, en outre, fait observer que l’histoire de l'investissement de la firme est considéré comme une "Success Story", notant que la nouvelle usine a été réalisée pour un investissement de 450 millions de dirhams et devrait générer plus de 3.000 emplois.



Le responsable a, par ailleurs, appelé à investir pour mettre en place des opérations plus efficaces et inculquer une culture d’entreprise et un engagement sans faille d’une manière perpétuelle, soulignant dans ce sens la stratégie adoptée par l’entreprise, en termes d'équipes déployées et de capacité à développer avec succès son modèle industriel.



Pour sa part, le ministre de l'Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid El Alamy, s’est félicité de l’implantation du groupe allemand au Maroc, soulignant que cet investissement qui contribue à densifier l’écosystème de câblage, mis en place dans le cadre du Plan d’accélération industriel (PAI), atteste encore une fois de l’intérêt porté par un équipementier de renom et témoigne de la compétitivité d’un secteur qui réalise de très bonnes performances aussi bien en matière de création d’emploi qu’en termes d’export.



M. El Alamy a, dans ce sens, mis en avant la stratégie adoptée par le Royaume en matière d’employabilité des jeunes en priorité, passant en revue les avancées réalisées dans le secteur automobile, le positionnant parmi les meilleurs au continent africain.



De son côté, le ministre de l’Énergie, des Mines, de l'Eau et du Développement durable, Aziz Rebbah, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que l’économie nationale devrait se baser sur les économies locales et régionales mettant en avant l’attractivité de cette zone industrielle, classée troisième à l’échelle nationale au niveau des investissements.



Il a, en outre, appelé à investir davantage dans des services qui accompagnent cette industrie notamment les services de mobilité, de transport, de logement ou encore de restauration.



La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, Mohamed Yatim et des élus locaux et des représentants des différents établissements marocains.



Kromberg & Schubert emploi plus de 48.000 personnes sur plus de 40 sites. Il s'agit de l'un des leaders mondiaux dans la fourniture de systèmes électriques de câblages et de composants en plastique pour l’industrie automobile.