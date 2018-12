L'homme d'affaires mauritanien Mohamed Ould Bouamatou interdit du territoire marocain

Le Maroc s’inscrit en faux contre la mise en circulation par un ressortissant mauritanien d’images de prétendus passeports marocains supposés appartenir notamment au président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, affirme, jeudi, le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).



Les autorités marocaines ont pris connaissance de la mise en circulation sur les réseaux sociaux par le ressortissant mauritanien Mohamed Ould Bouamatou d’images de prétendus passeports marocains, supposés appartenir au Président mauritanien et un membre de sa famille, indique le ministère dans un communiqué.



Le Royaume du Maroc s’inscrit en faux contre cette aberration grossière, souligne la même source, ajoutant que les investigations préliminaires ont permis, en effet, de relever que ces prétendus passeports sont inexistants au niveau de la base de données des services marocains compétents.



Conformément à sa démarche légaliste, le Royaume du Maroc mènera jusqu'au bout l’enquête judiciaire diligentée concernant cet acte insidieux, fait observer le MAECI, assurant que M. Ould Bouamatou, impliqué dans cette affaire, sera interdit d’accès au territoire marocain, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre.



"Le Royaume du Maroc, attaché aux liens historiques forts entre les deux peuples et aux relations fraternelles et de bon voisinage entre les deux pays frères, ne permettra en aucune manière que son territoire soit exploité afin de porter atteinte à la stabilité de la Mauritanie ou de s’attaquer à ses institutions suprêmes", conclut le communiqué.