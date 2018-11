L'histoire du Sahara marocain renferme un message national pour les générations montantes (Mostapha El Ktiri)

Le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération s'attache à diffuser un message national et citoyen parmi les nouvelles générations pour consolider les acquis nationaux et sauvegarder l’intégrité territoriale, en renforçant la collaboration avec l'ensemble des partenaires, y compris les conseils élus, les universités, les membres de la société civile, et ce conformément aux Hautes orientations Royales, a souligné M. El Ktiri dans une allocution lue en son nom par le député régional de Rabat, Ahmed El Ghazoui lors d'une conférence sur "Le Sahara marocain, une porte sur l'Afrique: Réalités historiques et avancées".



Cette conférence, qui commémore le 43è anniversaire de la Marche Verte et le 63è anniversaire de la Fête de l'Indépendance, se veut l'occasion de souligner l'attachement indéfectible des tribus sahraouies au Glorieux Trône Alaouite, et leur lutte acharnée pour défendre la Patrie et son intégrité territoriale, a-t-il dit, rappelant que la mobilisation de l'Armée de libération dans le Sud marocain en 1956 est une forte expression incarnant la volonté du Trône et du peuple de parachever l'indépendance et l'intégrité territoriale du Royaume.



Il a également évoqué les glorieuses batailles et grandes épopées du peuple marocain lors de sa lutte contre la colonisation qui n'a pas lésiné sur les moyens pour s'emparer du territoire national.



Pour sa part, le président du Forum Sahara du dialogue et des cultures, Souidi Salahi, a fait savoir que ces étapes de l'histoire du Maroc, notamment la récupération des provinces du Sud, témoignent de leur place en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, compte tenu de leur rôle historique comme point de transit pour les convois commerciaux notamment en provenance de l'Algérie, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali.



Cette conférence se veut une initiative pour la mise en oeuvre du projet de développement lancé par le Roi Mohammed VI, visant à faire du Maroc et des provinces du Sud en particulier une porte d'entrée pour l'Afrique, compte tenu de l'essor économique que connait le continent.



De son côté, le professeur de l'histoire du Sahara marocain, Noureddine Belhdad, a souligné que cette conférence, qui a réuni une pléiade d'intellectuels marocains, contribue à sensibiliser la jeunesse marocaine aux batailles menées par la population de la région afin de défendre leur identité et leur attachement à l'intégrité territoriale du Royaume.



Organisée par le forum du Sahara du dialogue et des cultures et le Conseil de l'arrondissement Agdal-Ryad, cette rencontre a connu la participation d'anciens résistants et d'anciens membres de l'armée de libération, des représentants de secrétariat d'Etat chargé du commerce extérieur, des experts de l'histoire du Sahara marocain et du développement économique, outre des acteurs associatifs.