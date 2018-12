L’extrême droite manifeste à Bruxelles contre le pacte de Marrakech

Lors de cette manifestation, non autorisée par les pouvoirs publics, des échauffourées ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants au quartier abritant les institutions européennes qui étaient la cible de projectiles.



La police a riposté en faisant usage de gaz lacrymogènes et d'un canon à eau pour disperser les manifestants et procédé à des arrestations.



Parmi les agitateurs, certains se qualifiaient dans leurs slogans de "Belgian hooligans".



Dans un autre quartier, une association de défense de migrants a organisé une contre-manifestation réclamant une politique humanitaire en matière migratoire. Le pacte mondial sur les migrations, rappelle-t-on, a été à l’origine de l’éclatement de la coalition gouvernementale belge, suite à la démission des ministres du parti nationaliste flamand la NV-A, hostile à ce document adopté lundi dernier à Marrakech.