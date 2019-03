L'exposition "Présence chrétienne au Maroc : le vivre-ensemble" du 20 mars au 30 mai à Rabat

L'exposition "Présence chrétienne au Maroc : le vivre-ensemble", sera organisée du 20 mars au 30 mai à Rabat à l’initiative de l’établissement Archives du Maroc.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l'exposition initiée en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger offre l’opportunité de jeter un regard rétrospectif sur des chapitres peu connus d’une histoire partagée, empreinte de fortes valeurs de paix et de coexistence, indique un communiqué des Archives du Maroc.



"Le Maroc a longtemps été considéré comme un modèle civilisationnel singulier du vivre-ensemble et de vie commune entre les musulmans et les adeptes des autres religions, notamment les juifs et les chrétiens", souligne la même source, notant que ces derniers, toutes églises confondues, y ont trouvé un terrain de rencontre et de cohabitation harmonieuse, sous la bienveillance des sultans marocains qui leur ont conférés un statut leur garantissant sous les droits liés à leur vie spirituelle, sociale et économique.



L'exposition "Présence chrétienne au Maroc : le vivre-ensemble" propose de remonter dans le temps jusqu’à l’époque des Almohades pour découvrir cette facette de l’histoire du Royaume, à travers une collection inédite de documents, de dahirs, de photographies et d’objets



L’exposition coïncide avec la visite du Pape François au Maroc, après celle mémorable de Jean Paul II en 1985, ajoute la même source, rappelant que le vernissage se déroulera dans la galerie des Archives du Maroc le 20 mars à partir de 17H00.