L'expo-évènement de Hassan Hajjaj à la Maison Européenne de la Photographie

La Maison Européenne de la Photographie de Paris (MEP), accueille, du 11 septembre au 17 novembre prochain, la première Rétrospective en France de Hassan Hajjaj, l'une des figures majeures de l'art contemporain marocain. A cette occasion, carte blanche a été donnée à l’artiste marocain pour investir la totalité de l’espace de la MEP, la transformant en une Maison Marocaine de la Photographie.



Considéré comme un événement phare de la rentrée culturelle à Paris, la Rétrospective Hassan Hajjaj, à peine inaugurée, suscite déjà l’engouement dans la capitale française et parmi les férus du pop art.



L’exposition a été officiellement inaugurée par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, en présence d’un grand nombre de personnalités françaises du monde de l’art et de la culture.



La Rétrospective « Hassan Hajjaj » offre un panorama complet de l’œuvre de cet artiste nourri d'une double culture marocaine et britannique.



Photographies, vidéos et installations, mais aussi objets dérivés, mobilier, tapis, décorations et vêtements témoignent d’un univers haut en couleurs qui font de lui l’un des pionniers du pop art au Maroc.



Selon Anne Hidalgo, « C’est un travail exceptionnel de photographie qui montre un éclectisme, une ouverture au monde, et beaucoup de joie de vivre. Quelque chose qui relève à la fois du détournement de la mode et de la vie quotidienne », a indiqué à la MAP, la Maire de Paris, Anne Hidalgo.



«Cette Rétrospective est une façon aussi pour le Maroc de se montrer, de se présenter dans son évolution aux Parisiens et au monde entier puisque la MEP a une vocation internationale », a-t-elle déclaré à la MAP, se disant « extrêmement heureuse » d’avoir inauguré cette exposition aux côtés de l'ambassadeur du Maroc, "avec lequel nous coopérons très bien à Paris".



De son côté, le président de la MEP, Jean-François Dubos s’est dit « très content d’accueillir la rétrospective de Hassan Hajjaj, et de transformer cette maison européenne de la photographie en maison marocaine de la photographie ». « Ce qui est très intéressant dans la démarche de Hassan Hajjaj c’est qu’il est à la fois photographe et artiste designer. Un artiste de la mode aussi qui crée des robes, des vêtements, des chaussures avec une richesse, une coloration et une joie de vivre que l’on reconnait et une inventivité qui est le propre de la jeunesse marocaine », a-t-il dit.



Il a enfin formé le vœu que « la nombreuse communauté marocaine de Paris puisse venir découvrir et savourer cette rétrospective exceptionnelle, ainsi que l’ensemble des Parisiens ».



À l’occasion de son exposition, Hassan Hajjaj a tenu à offrir, lui aussi, carte blanche à deux artistes marocaines qu’il a invité à présenter successivement leur travail au sein du Studio de la MEP: Zahrin Kahlo (du 11 septembre au 13 octobre) et Lamia Naji (du 18 octobre au 17 novembre).



La Rétrospective Hassan Hajjaj intègre le parcours de la troisième Biennale des photographes du monde arabe contemporain, initiée, du 11 septembre au 24 novembre, par l’Institut du monde arabe (IMA) et la Maison Européenne de la Photographie (MEP). Une Biennale qui braque les projecteurs sur l’extraordinaire créativité des artistes du monde arabe.



Né en 1961 à Larache et londonien depuis 1973, Hassan Hajjaj vit et travaille depuis lors entre les deux pays. Il est autant influencé par les scènes culturelles et musicales londoniennes, que par son héritage nord africain. Son univers artistique traduit ainsi sa capacité à créer des ponts entre ces deux cultures, en faisant se croiser les styles, les univers et les icônes.



Ses œuvres ont été exposées dans de grandes galeries et musées du monde comme le Brooklyn Museum, le Los Angeles County Museum of Art aux Etats-Unis ou encore le Victoria & Albert Museum au Royaume-Uni.



Après la Maison Européenne de la Photographie, la Rétrospective Hassan Hajjaj sera présentée au Fotografiska de Stockholm, New York, Talinn et Londres.