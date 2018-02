L'expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent est " incontestable " (Charles Saint-Prot)

Cette action, explique M. Saint-Prot, s’étend bien au-delà du Maroc, notamment en Afrique, rappelant à cet égard, que l’institut Mohammed VI destiné à la formation des imams est « un modèle aussi bien pour les pays africains et pourrait le devenir pour les pays européens ».



En outre, « la Fondation Mohammed VI des oulémas africains est aussi une destinée à unifier et à coordonner les efforts des oulémas musulmans au Maroc et dans les autres États africains, afin de faire connaître les vraies valeurs de l’Islam et de s’opposer aux charlatans qui dénaturent son Message », note avec satisfaction le professeur Saint-Prot.



Dans la foulée, il a indiqué que cette stratégie marocaine associe à son action dans le domaine de la pensée religieuse, une dimension économique et sociale, relevant que le Roi Mohammed VI a placé en tête de Ses priorités, les objectifs de développement économique et humain.



« Cette approche consiste à mettre en œuvre les moyens pour lutter contre l’exclusion, la précarité et la pauvreté, et en même temps promouvoir des réformes économiques, politiques et sociales », explique M. Saint-Prot, relevant que sur le plan régional et africain, le Maroc propose aussi aux peuples africains des perspectives nouvelles de coopération et de développement dans le cadre d’une ambitieuse vision de coopération sud-sud.



Evoquant la coopération sur les plans régional et international, il a fait savoir que le Royaume demeure un pilier incontournable, dont le rôle est apprécié à sa juste valeur par les acteurs internationaux, se félicitant, à cet égard, de l’excellence de la coopération entre les services marocains et les services étrangers, notamment français et espagnols.



De son avis, « la reconnaissance de la compétence et de l’importance des services de renseignement marocains est unanime, aussi bien de la part d’agences et d’institutions internationales, que de la part des États », mettant en exergue l’excellence de la coopération fructueuse entre les services marocains et leurs homologues français, considérés parmi les plus efficaces dans le monde.



Et de faire observer que le rôle du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et de maintien de la stabilité régionale est unanimement apprécié par la communauté internationale. « C’est aussi cela l’exception marocaine », conclut le professeur Saint-Prot.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 9è édition du Forum « Marrakech Security Forum », s’article autour du thème « Les menaces émergentes et les nouveaux risques de conflictualité en Afrique ».



Rehaussé par la participation de quelque 300 experts, dirigeants d’organisations internationales, et responsables civils et militaires de plusieurs pays, dont le Maroc, ce conclave, de deux jours, est le fruit d’un partenariat entre le Centre Marocain des Etudes Stratégiques (CMES), et la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques (FAES).



L’objectif de ce forum est d’établir un état des lieux actuel de la sécurité en Afrique, de mettre en lumière les défis auxquels doit faire face le Continent et surtout, d’analyser, de débattre et d’échanger les expériences et expertises dans ce domaine.





