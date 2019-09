L'ex-président tunisien Ben Ali sera enterré à Médine, selon son gendre

Le président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali, décédé jeudi à Jeddah en Arabie Saoudite, sera enterré samedi après-midi dans un cimetière à Médine, a indiqué samedi un de ses gendres sur Instagram.



"Aujourd'hui, les funérailles du président Zine El Abidine Ben Ali auront lieu après la prière de l'après-midi (15H40 locales, 12H40 GMT) à Médine et il sera enterré dans les lieux saints, près du tombeau du Prophète" Mahomet, a précisé son gendre le rappeur K2Rhym, de son vrai nom Karim Gharbi.



Le lieu de l'enterrement pourrait être le cimetière Al-Baqi, situé à côté de la grande mosquée du prophète et qui draine chaque année plusieurs de milliers de visiteurs musulmans, notamment lors des périodes de pèlerinage.



Une partie de la famille de Ben Ali recevra des condoléances dimanche à Sidi Bou Saïd, banlieue huppée de Tunis, selon une annonce publiée dans le quotidien francophone tunisien La Presse.



Chassé par la rue le 14 janvier 2011 après avoir installé un régime policier en Tunisie deux décennies durant, Ben Ali est décédé jeudi en exil, à Jeddah en Arabie Saoudite.



Son décès n'a pas fait la Une de l'actualité ni des conversations, alors que la Tunisie s'apprête à élire ses députés le 6 octobre, puis à choisir un président entre deux outsiders, un homme d'affaires emprisonné et un universitaire prônant une décentralisation radicale.