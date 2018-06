L’ex international français Éric Abidal nommé secrétaire technique du FC Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé jeudi la nomination de l’ex international français Éric Abidal au poste de secrétaire technique de la première équipe du club blaugrana.



"Le FC Barcelone annonce qu'Éric Abidal assumera ses fonctions –en tant que secrétaire technique du club- et qu'il sera présenté officiellement le 18 juin", indique l’équipe espagnole dans un communiqué publié sur sa page web.



Le club a annoncé aussi que Robert Fernández ne prolongera pas son contrat comme secrétaire technique de l'équipe première, qui prend fin le 30 juin.



"Le Club le remercie pour son engagement et son dévouement durant ces années et lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir", relève la même source.



L'ancien blaugrana Éric Abidal revient ainsi au club barcelonais où il est arrivé en 2007/08 pour en défendre les couleurs durant 6 saisons.



Il a remporté avec le FC Barcelone 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Ligues des Champions, 4 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Mondiaux des Clubs.