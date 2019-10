L'ex-ambassadeur de la Finlande au Maroc décorée du Wissam Alaouite de l'ordre de Grand Officier

L'ex-ambassadeur de la République de Finlande au Maroc, Anne Vasara, s'est vue remettre, mardi à Helsinki, le Wissam Alaouite de l'ordre de Grand Officier, qui lui a été décerné par le Roi Mohammed VI au terme de sa mission diplomatique dans le Royaume.



La distinction royale a été remise à la diplomate finlandaise par l'ambassadeur du Royaume auprès de la Finlande et de l'Estonie, Mohamed Achgalou, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de responsables des ministères des Affaires étrangères et du Commerce, de la Direction du protocole, du corps diplomatique accrédité à Helsinki et de plusieurs personnalités du monde de la culture et des affaires.



A cette occasion, M. Achgalou a souligné que cette décoration est une reconnaissance de l'action distinguée dont a fait montre Mme Vasara pour renforcer les relations d’amitié et de coopération entre entre le Maroc et la Finlande dans divers domaines.



Il a mis en avant les liens étroits et la coopération fructueuse et tous azimuts entre les deux pays qui connait un développement remarquable, saluant les contributions de Mme Vasara à cet égard.



Pour sa part, la diplomate finlandaise a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi et sa joie de cette distinction royale qui "reflète en premier lieu l'estime du Maroc envers la Finlande".



"Ce Wissam est le couronnement des efforts visant à hisser le niveau des relations entre Rabat et Helsinki et s'adresse, au-delà de ma personne, à l'ensemble du staff de l'ambassade et au ministère finlandais des Affaires étrangères, ainsi qu'aux différents acteurs qui ont tous contribué à renforcer les relations bilatérales et à les rendre plus fructueuses", a-t-elle dit.



Les relations entre le Maroc et la Finlande, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, connaissent une évolution remarquable dans bon nombre de domaines, particulièrement le volet économique.