L'événement "Le Maroc à Abu Dhabi", une occasion pour mettre en avant le patrimoine riche et diversifié du Royaume (Qotbi)

L'événement "Le Maroc à Abu Dhabi", ouvert mercredi dans la capitale émiratie, est l'occasion pour mettre en avant le patrimoine riche et diversifié du Royaume, a indiqué le président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi.



"La Fondation nationale des Musées est heureuse de revenir ici à Abu Dhabi pour faire prévaloir la richesse que nous avons et le patrimoine magnifique et diversifié dont le Maroc dispose et qui va le mettre à la portée du public émirati qui sera certainement nombreux à venir", a souligné M. Qotbi dans une déclaration à la MAP.



Il a exprimé ses remerciements et sa considération aux Emiratis pour avoir construit "en peu de temps un vrai musée où notre patrimoine reflète ses éclats et pour montrer aussi la richesse et la diversité de notre culture et aussi et surtout la tolérance de notre pays".



M. Qotbi a affirmé qu'"aujourd’hui, le monde est en train de regarder le Maroc avec admiration" suite aux messages de paix qu'il a envoyés notamment après la visite du Pape dans le Royaume et le lancement des travaux de restauration du musée de l'art de l'Islam de Batha et du musée de la mémoire de judaïsme marocain à Fès, ville millénaire et spirituelle.



L'événement "Le Maroc à Abu Dhabi" célèbre, selon les organisateurs, la générosité, le dévouement et la créativité de la femme marocaine qui constitue un partenaire incontournable dans le développement social et économique ainsi que dans la prise de décision.



Les visiteurs seront divertis par un programme de musique riche célébrant la variété de la musique marocaine. Au menu, figurent notamment des chants traditionnels, spirituels et folkloriques.



Les passionnés de l'artisanat auront l’occasion de découvrir le génie habile et les talents des artisans marocains à travers des expositions de produits artisanaux illustrant l’héritage arabo-islamique.



Au programme, une exposition de caftan marocain, de broderies ainsi qu’un défilé de mode exclusif.



Pour la première fois, le Musée du patrimoine marocain présentera aux amateurs d’histoire et d’antiquités des pièces uniques et rares reflétant la riche histoire et la civilisation marocaines, ancrées dans l’histoire arabe.



Cette manifestation sera également marquée par la présentation de la pièce théâtrale "Banat Lala Mnana" qui plongera les spectateurs dans un merveilleux voyage dans le nord du Maroc, à travers des chants, des danses et des intrigues.



Dans le cadre de cet événement, un concert de deux jours aura lieu les 18 et 19 avril à la corniche d'Abu Dhabi, où des artistes marocains se succéderont sur scène pour emmener les fans dans un voyage musical marocain.