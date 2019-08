L'état d'urgence déclaré dans l'Est du Tchad après des violences intercommunautaires

Le président tchadien Idriss Déby a déclaré dimanche l'état d'urgence dans deux provinces de l'est du pays et réclamé le désarmement des civils après des affrontements meurtriers entre communautés qui ont fait des dizaines de morts en août.



L'état d'urgence est déclaré pour trois mois dans les provinces du Sila et du Ouaddaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 9 août, selon la présidence qui ne dresse pas de bilan plus précis.