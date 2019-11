L'équipementier français Sealynx inaugure à Tanger une nouvelle unité de production

La société française Sealynx automotive Morocco, filiale de Sealynx international (Groupe GMD) a inauguré, mercredi à Tanger, une nouvelle unité de production spécialisée dans la fabrication des joints d'étanchéité automobile, pour un investissement total de 22 millions d'euros.



La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, du président du conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, Fouad Brini et du président directeur général du groupe GMD, Alain Martineau.



Etalée sur une superficie de 12.600 m2, cette nouvelle usine, qui emploiera quelque 200 personnes, vise à répondre au besoin croissant des constructeurs automobiles implantés localement, notamment Renault et PSA, qui sont deux clients majeurs du groupe GMD.



S'exprimant à cette occasion, M. Elalamy a indiqué qu'avec cette nouvelle usine, Sealynx vient répondre à la forte demande de l’écosystème automobile marocain dont les performances ne sont plus à démontrer.



A travers l’extension de son activité et l’implantation d’une nouvelle unité à Tanger, le spécialiste des systèmes d’étanchéité de renommée internationale, confirme son choix pour la destination Maroc, a mis en avant le ministre.



"Le secteur de l'automobile a monté en gain et pour que la plateforme Maroc continue à être compétitive, nous sommes conscients que les constructeurs automobiles et des pièces ont besoin d'un taux d'intégration local important", a-t-il fait savoir.



Les efforts nécessaires sont déployés pour accompagner les investisseurs de façon à avoir une flexibilité en matières premières et des produits finis à portée de main, a relevé M. Elalamy.



De son côté, M. Martineau a mis en avant l'importance de cette cinquième unité, qui confirme le rôle pionnier du groupe en étant le premier fournisseur de joints automobiles à réaliser au Maroc la technologie d’extrusion de profils en EPDM.



Sealynx automotive Morocco bénéficie des toutes dernières technologies mises au point par le pôle étanchéité Sealynx international avec l’expertise et la technicité des équipes de Tanger, a-t-il dit.



Le Maroc est une terre de développement avec des personnes qualifiées et prêtes à travailler, s'est-il réjoui, ajoutant que grâce à cet investissement clé, Sealynx automotive Morocco renforce sa position de leader pour le marché local.



Au-delà de la production, Sealynx international a également pour objectif, dès l’année 2020, de développer progressivement un centre de développement de produits nouveaux destinés au marché local.