L'épouse de Carlos Ghosn entendue par la justice japonaise

Les quotidiens Asahi et Nikkei ont fait état de l'arrivée de Carole Ghosn au tribunal, en début d'après-midi.



Elle doit être interrogée en tant que témoin dans le dernier volet de l'affaire, celui qui vaut à M. Ghosn d'être retourné le 4 avril en prison, un mois à peine après sa libération sous caution.



Le Franco-Libano-Brésilien, âgé de 65 ans, est soupçonné par le parquet d'avoir détourné des fonds de Nissan via un distributeur de véhicules du constructeur japonais à l'étranger. Il s'agit du sultanat d'Oman, selon une source proche du dossier.



D'après des éléments de l'enquête interne de Nissan, une partie de ces sommes ont abouti sur les comptes d'une société dirigée par Carole Ghosn, "Beauty Yachts", enregistrée dans les Iles vierges britanniques. L'argent aurait servi à l'achat d'un luxueux bateau, d'un coût de 12 millions d'euros, baptisé "Shachou" (prononcer "shatchô", patron en japonais), a précisé la même source.



Interrogés sur l'audition de Carole Ghosn, le cabinet d'avocats japonais de M. Ghosn et le tribunal de Tokyo se sont refusés à tout commentaire.



Elle avait quitté le Japon en fin de semaine dernière après la nouvelle arrestation de son mari, affirmant qu'elle s'était "sentie en danger". Son passeport libanais lui a été confisqué mais elle a voyagé avec un document américain.



Mme Ghosn "est retournée au Japon", "c'est bien la preuve qu'elle n'a jamais entendu fuir qui que ce soit", avait déclaré mercredi à l'AFP l'avocat français de la famille, François Zimeray.



"C'était important pour elle d'y être et de ne rien faire qui puisse nuire à son mari", avait-il ajouté.



Carlos Ghosn, qui clame son innocence, se trouve quant à lui au centre de détention de Kosuge (nord de Tokyo), où il avait déjà passé 108 jours auparavant. Son équipe de défense japonaise a déposé mercredi un recours devant la Cour suprême pour tenter de le faire libérer.