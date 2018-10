L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye réitère son engagement à poursuivre les consultations avec le Maroc sur le dossier libyen

L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a réitéré, lundi à Rabat, son engagement à poursuivre les consultations avec le Maroc sur "l'ensemble des éléments de la crise libyenne".



Dans un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, le responsable onusien a souligné que sa visite à Rabat est l'occasion idoine pour consulter la partie marocaine sur "la manière de tirer profit des étapes à venir au service de la stabilité de la Libye soeur".



Les derniers mois ont été marqués par des incidents graves en Libye, y compris celui du croissant pétrolier, l'élargissement de l'activité terroriste dans certaines régions, dont Tripoli, et les affrontements qui ont menacé la stabilité de la capitale en septembre dernier, a-t-il noté.



Dans ce contexte, M. Salamé a précisé que la mission de l'ONU a joué un rôle "direct" pour faire face à ces défis, notamment à travers le règlement du problème du croissant pétrolier, la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et la promotion de réformes économiques pour la première fois dans le pays depuis 2011.



Souhaitant voir la stabilité actuelle perdurer afin de pouvoir relancer le processus politique, M. Salamé a déclaré que la mission onusienne en Libye se trouve devant des étapes importantes notamment la réunion de Palerme prévue en novembre prochain et le briefing que tiendra l'envoyé spécial devant le Conseil de sécurité sur la situation politique en Libye.