L'entraîneur marocain Mustapha Madih est mort à l’âge de 62 ans

Madih, qui a dirigé plusieurs clubs notamment le Chabab Al Massira, le Raja Béni Mellal, Hassania d’Agadir et l’Olympique de Khouribga, a été à la barre technique de la sélection olympique ayant remporté la médaille d’or des jeux de la Francophonie au Canada en 2001 et du Onze marocain à la Coupe Arabe (Koweït 2002) qui avait enlevé la médaille de bronze et dernièrement. Avant son décès, il était entraîneur de l’équipe du Maroc des moins de 17 ans.



Il avait aussi remporté la coupe du Trône (2006) et le championnat avec l’OC Khouribga (2007) puis le doublé coupe-championnat avec les FAR (2008).



A l’étranger, il avait pris les commandes Al Marj de la sélection nationale du Qatar (2008) et le club qatari d’Al Wakrah lors de la saison sportive 2009/2010.



Il sera inhumé dimanche après la prière d’Al Asr au cimetière Ar-Rahma de Casablanca.