"L'énergie atomique à des fins militaires" est "un crime", dénonce le pape

Se servir de l'énergie atomique à des fins militaires est "un crime", s'est insurgé dimanche le pape François à son arrivée à Hiroshima, ville japonaise frappée en 1945 par la première attaque nucléaire de l'histoire.



"L'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est aujourd'hui plus que jamais un crime, non seulement contre l'homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune", a déclaré François dans un message prononcé au Mémorial de la paix, non loin du lieu où avait été larguée la bombe américaine.