L'emploi décent et l'appui social public, principaux facteurs de réduction des inégalités au Maroc (HCP)

L'emploi décent, l'appui social public et la généralisation de la couverture sociale constituent les principaux facteurs de réduction des inégalités selon les Marocains, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans le 11ème numéro de sa publication "Les brefs du Plan".



"Les solutions pour lutter contre les inégalités sociales concernent en premier lieu l’amélioration de la qualité de l’emploi et la valorisation des salaires et des allocations de chômage, à hauteur de 55,1 %", fait savoir le HCP dans ce numéro intitulé "perceptions des Marocains en matière de protection sociale: contribution au débat sur le nouveau modèle de développement". L'appui social public aux pauvres et la généralisation de la couverture sociale sont en 2ème position (34,5%), suivis de l'amélioration des conditions d’habitat et de l’accès aux services sociaux de base (10,3 %), poursuit la même source.



En outre, le HCP souligne que la préoccupation croissante des Marocains pour le financement des retraites est intergénérationnelle, mais davantage portée par les personnes d’âge actif.



"Lorsqu'on les interroge sur les préoccupations en matière de protection sociale, les moins de 29 ans se soucient principalement de l’emploi (66% contre 37% chez les 60 ans et plus), suivi de la prise en charge des pauvres et de l’indemnisation du chômage (29,8%). En revanche, chez les personnes âgées, c'est la question de la couverture sociale et le financement des retraites qui constituent la principale inquiétude (63,4%)", précise-t-il.



Le 11ème numéro de la publication "Les brefs du Plan" vise à analyser les opinions des citoyens âgés de plus de 18 ans sur le système de protection sociale, à comprendre leurs préoccupations et attentes par rapport aux prestations de sécurité sociale et à définir les solutions qu'ils proposent pour surmonter les déficits inhérents à ce système.