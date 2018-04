L'émission phare de TF1, "50'inside", ouvre ses portes sur le sud marocain

L’équipe de l'émission de TF1 a posé ses valises dans le sud marocain pour un reportage de 17 minutes. Elle emmènera, pour un premier temps, les téléspectateurs au désert de Merzouga pour le raid "Gallops Of Morocco", un événement où une centaine de cavaliers de 14 nationalités différentes – des femmes, des hommes venus de France, d’Irlande, d’Oman, de Russie, d’Espagne, du Royaume-Uni et du Maroc - pour un incroyable raid équestre dans un sublime cadre naturel aux portes du Sahara. Plus qu’une aventure équestre, une aventure humaine !



Pour "50 inside", "A moins de trois heures de Paris, c’est la destination idéale du printemps ! Un pays qui ne cesse de se réinventer pour séduire toujours plus de touristes… 11 millions de visiteurs l’année dernière dont des stars internationales, comme Leonardo di Caprio, Orlando Bloom, ou Eva Longoria…"



En passant par Marrakech, symbole de ce dynamisme, l'mission emmène les téléspectateurs a vers de nouveaux spots à la mode, comme Dakhla à l’extrême sud du pays. "Entre océan et désert, c’est devenu le repaire des amateurs de surf et de kite-surf, et plus largement un paradis pour tous ceux qui rêvent de sortir des sentiers battus…", souligne le reportage diffusé ce samedi.



"Le nouveau visage du Maroc" est un reportage de Sarah Amrouni, réalisé en partenariat avec l'Office National Marocain du Tourisme.