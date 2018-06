L'écrivaine Narjiss Hilale appelle à adapter les technologies de l’avenir pour consacrer l’égalité hommes-femmes

L’écrivaine et militante marocaine des droits des femmes Narjis Hilale a appelé à l’adaptation des technologies de l’intelligence artificielle pour consacrer la parité hommes-femmes et réduire la dissémination des préjugés à l'égard des femmes.



"Il est nécessaire de se concentrer sur l'avenir lorsqu'on pense égalité des sexes, notamment en ce qui concerne le développement des technologies de l'intelligence artificielle", a souligné Mme Hilale, qui animait un événement dans le cadre des conférences TEDx, appelant à une "pleine intégration" de la gent féminine dans les discussions et les processus de prise de décision en la matière.



L’intelligence artificielle reflète tout simplement la société dans laquelle on vit, a estimé l’auteure marocaine, en expliquant que les algorithmes sont produits par des hommes, au sens masculin du terme, et reproduisent les préjugés affectant les femmes dans plusieurs domaines.



Il s’agit donc, selon elle, de briser les stéréotypes affectant les femmes et surtout de tirer le meilleur parti des technologies de l’avenir pour promouvoir la parité des genres. "Au lieu de continuer d’injecter les préjugés actuels contre les femmes dans les algorithmes, ces derniers doivent être conçus de façon à refléter ce que nous voulons construire à l'avenir, (…) un monde plus égalitaire", a-t-elle avancé.



Mme Hilale a tenu à rappeler, à cet égard, que les femmes contribuent au développement non seulement de leurs familles, mais de toute la communauté et même des futures générations. "L'égalité des sexes n'est pas une question de femmes, mais de société car elle affecte tout le monde", a-t-elle poursuivi.